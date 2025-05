LAVORO Settimana corta, la Cdls chiede "coraggio e visione". Bevitori: "C'è grande attenzione da parte di tutti" Il Segretario al Lavoro pronto ad avviare il confronto con parti sociali e datoriali per "una normativa di sistema" che garantisca maggior competitività e attrattività

La settimana corta “è una leva concreta per conciliare produttività, benessere e diritti”: la Cdls rilancia il dibattito su un tema di cui si discute da tempo, modello sperimentato con successo in paesi come Islanda, Belgio, Svezia, Germania, Portogallo e Regno Unito. “Non possiamo permetterci un ritorno al passato come se gli anni del Covid fossero stati solo una parentesi da dimenticare”, avverte il sindacato, ritenendo la settimana corta una delle risposte più promettenti alle sfide della modernità in un mondo del lavoro in profonda trasformazione. In Italia alcune aziende, soprattutto nel settore privato e tecnologico, l'hanno già sperimentata, ma l’introduzione strutturale a livello nazionale non convince tutti; la proposta di legge è stata respinta dalla Ragioneria generale dello Stato per il forte impatto economico sul settore pubblico. Il più grande test al mondo sulla settimana corta è stato invece condotto nel Regno Unito.

Il risultato è che sulle 61 aziende coinvolte ben 56 hanno mantenuto la riduzione oraria, incoraggiate da incremento di fatturato, calo delle richieste di permessi e impatto positivo su salute e benessere dei lavoratori. Dunque si torna a parlarne anche sul Titano, anche grazie ai progressi tecnologici e all’intelligenza artificiale: «La settimana corta – scrive la Cdls – non è più un’ipotesi teorica, ma una soluzione concreta. Ora anche San Marino deve aprire questo confronto, con coraggio e visione». Anche Libera - esattamente un anno fa - proponeva i 4 giorni lavorativi, a parità di stipendio e orario, come soluzione innovativa per affrontare le sfide del futuro e promuovere uno stile di vita equilibrato. Idea che potrebbe essere esplorata con convinzione considerando che un suo uomo è oggi titolare della Segretaria al Lavoro.

“C'è grande attenzione da parte di tutti, anche nel mondo datoriale” commenta Alessandro Bevitori. “Come forza politica abbiamo lanciato noi queste proposte perché dietro alla revisione del mercato del lavoro e un efficientamento del mondo del lavoro si può creare anche maggiore attrattività e competitività del nostro sistema”. “Al momento – aggiunge - non c'è allo studio nessun tipo di progetto di legge ma sicuramente da parte della Segreteria al Lavoro c'è attenzione. Abbiamo apprezzato il lavoro del tripartito che è stato portato avanti dalla scorsa legislatura e andremo sullo stesso solco”. Tema valutato anche nella ricerca di risposte all'inverno demografico, problema complesso che richiede una serie di azioni per invertire la rotta. “Sicuramente uno strumento come l'efficientamento del lavoro, se non è la settimana corta comunque il lavoro agile, potrebbe essere sicuramente d'aiuto in determinati settori ”. Non è quindi esclusa una sperimentazione anche qui, ma è ancora troppo presto per dirlo. “Avvieremo un confronto con sindacati e parti datoriali per capire con loro quella che può essere una normativa di sistema che possa dare, come dicevo, competitività e attrattività al nostro sistema economico”.

