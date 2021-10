CGG Settimana di lavori consigliari con Prg e bilancio in primo piano

Settimana di lavori consigliari con Prg e bilancio in primo piano.

Si apre una settimana di lavoro per il Consiglio Grande Generale. Seduta convocata fino a venerdì, tra i temi all'ordine del giorno spicca l'assestamento di bilancio in seconda lettura ma c'è anche la prima lettura del Progetto di legge per la modifica del Piano Regolatore Generale per l'attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale, economico e occupazionale. In ratifica il protocollo firmato con l'Italia in materia di collaborazione radio-televisiva per la ritrasmissione del segnale digitale terrestre della Tv di Stato in tutta la penisola italiana. Tra i primi adempimenti dell'aula anche la proroga del termine per la conclusione dell'attività della commissione d'inchiesta sul sistema bancario. A seguito di una istanza d'Arengo, anche il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, testimone della Shoah.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: