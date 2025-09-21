Settimana politica tra Consiglio, IGR e sciopero In Aula le istanze su maternità surrogata e cittadinanza. Martedì la manifestazione in piazza con l'avvio dell'esame in Commissione del PDL presentato dalla Segreteria Finanze

La settimana politica si concentra sull'Imposta Generale sui Redditi. Martedì si aprirà infatti la sessione fiume della Commissione Finanze: 10 giorni di lavori per l'esame in sede referente del progetto di legge presentato da Marco Gatti, che vuole l'approvazione in Consiglio entro novembre. E proprio martedì sarà sciopero generale, con i tre sindacati che hanno chiamato alla piazza contro una riforma che ritengono divisiva, vessatoria per lavoratori e pensionati poiché - dicono – piuttosto che concentrarsi sui controlli colpisce redditi certi, che hanno già perso potere d'acquisto.

È muro contro muro, con Csdl, Cdls e Usl che lamentano il mancato confronto. Di contro maggioranza e governo difendono, compatti, l'impianto della legge definendolo “equilibrato”, e rimarcando che il recupero di risorse non servirà a coprire la spesa corrente ma verrà impiegato in investimenti ed interventi strutturali urgenti, per la crescita economica e l'abbassamento del debito.

Nel frattempo il Consiglio torna a riunirsi, domani, per l'ultima giornata della sessione di settembre. Si riparte dall'Istanza d'Arengo che chiede di introdurre nell’ordinamento penale sammarinese il misfatto di surrogazione di maternità. Tema complesso, che interroga le coscienze, e che ha acceso il dibattito in Italia dove, da ottobre del 2024, la maternità surrogata è diventata "reato universale", rendendo quindi punibili anche i cittadini italiani che si rivolgono a questa pratica in paesi dove è legale. L'Istanza chiede a San Marino di fare altrettanto. Altra istanza delicata e molto attesa la richiesta di sospensione dell'iter legislativo volto ad eliminare l'obbligo, per il naturalizzato, di rinuncia alla cittadinanza d'origine. Anche in questo caso si registrano sensibilità diverse, all'interno della stessa maggioranza.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: