Settore energia, DML: "Investimenti fuori territorio, una scelta priva di strategia"

Il partito rileva come il Governo "’preferisca l'improvvisazione ad un progetto strutturato, basato sullo sviluppo locale"

7 ago 2025
Settore energia, DML: "Investimenti fuori territorio, una scelta priva di strategia"

DOMANI Motus Liberi critica la scelta del Governo di investire nel settore energetico fuori dal territorio sammarinese, definendola priva di strategia e dannosa per cittadini e imprese.

"Ancora una volta - attacca DML - si preferisce l’improvvisazione ad un progetto strutturato, senza alcuna pianificazione che parta dal nostro territorio". Il partito propone, invece, un piano basato sullo sviluppo locale, sostenibile e tecnologicamente diversificato, "in grado di garantire - evidenziano - autonomia e benefici economici". 




