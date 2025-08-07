OPPOSIZIONI
Settore energia, DML: "Investimenti fuori territorio, una scelta priva di strategia"
Il partito rileva come il Governo "’preferisca l'improvvisazione ad un progetto strutturato, basato sullo sviluppo locale"
DOMANI Motus Liberi critica la scelta del Governo di investire nel settore energetico fuori dal territorio sammarinese, definendola priva di strategia e dannosa per cittadini e imprese.
"Ancora una volta - attacca DML - si preferisce l’improvvisazione ad un progetto strutturato, senza alcuna pianificazione che parta dal nostro territorio". Il partito propone, invece, un piano basato sullo sviluppo locale, sostenibile e tecnologicamente diversificato, "in grado di garantire - evidenziano - autonomia e benefici economici".
