Sfida dell'innovazione e nodi da sciogliere: nel pomeriggio incontro con Amazon

Si torna a parlare di innovazione e Amazon Web Services, tema su cui non sono mancate frizioni fra le forze di Governo dopo la firma a San Marino, più di un anno fa, del memorandum d'intesa. Nel pomeriggio l'incontro fra team del colosso americano, esecutivo, maggioranza e uffici competenti, per approfondire alcuni aspetti dell'accordo. Amazon ha già avviato progetti in Repubblica, investendo in formazione, e in più di un'occasione Domani-Motus Liberi ha rimarcato l'importanza di trasformare il Titano in un laboratorio a cielo aperto nel campo dell'innovazione e della digitalizzazione, sollecitando maggioranza e Governo a non perdere questa alleanza strategica, con conseguente danno d'immagine. L'incontro, dunque, nasce per dirimere la questione e probabilmente per rispondere ad eventuali dubbi su sicurezza e sovranità dei dati, vero nodo da sciogliere.

