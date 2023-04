Sfida energetica: le proposte di Domani Motus Liberi in una serata pubblica

Dai banchi della maggioranza, DOMANI Motus Liberi rilancia una propria risposta verde sul territorio e dedica al tema un incontro pubblico in programma oggi, 24 aprile alle 20.30 a Domagnano dal titolo “Sfida Energetica - Le nostre proposte per San Marino”. "Abbiamo dei progetti sul tavolo - dice il Presidente Lorenzo Forcellini Reffi - vogliamo affrontare il tema della comunità energetica nazionale sul territorio di San Marino, quindi con l'implementazione di un impianto fotovoltaico sul territorio, e confrontandosi con la cittadinanza capire anche dove reperire le risorse economiche, un po' come abbiamo fatto in passato anche con altri progetti quali San Marino 20230 o la digitalizzazione per quel che riguarda Amazon Web Services. Insomma il partito ha sempre questo approccio concreto e lo vuole avere anche su questa tematica”.