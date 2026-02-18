CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Sì alla naturalizzazione senza 'rinuncia', via la riprensione all'unanimità Primo step in aula per la Pianificazione Territoriale Strategica

Approvato con 34 voti favorevoli e due contrari il pdl che modifica le norme sulla naturalizzazione. La principale novità riguarda l’abrogazione dell’obbligo di rinunciare alla cittadinanza d’origine. Hanno espresso voto favorevole Pdcs, Libera, Psd, Rete, Dml, l’indipendente di maggioranza Giovanna Cecchetti e Denise Bronzetti mentre i suoi colleghi di Alleanza Riformista Gian Nicola e Maria Luisa Berti hanno espresso i due voti contrari: il capogruppo di Ar ha paventato possibili ricadute sulla sovranità e sull’identità dello Stato, manifestando preoccupazione per la superficialità della norma e per il suo impatto istituzionale. Repubblica Futura non ha invece partecipato al voto, ritenendo che la questione avrebbe meritato maggiore approfondimento ed è stata invece affrontata con pressapochismo.

Il Consiglio Grande e Generale ha in seguito approvato all'unanimità, con procedura d'urgenza, l'eliminazione della riprensione, tra le pene previste dalla legge e dal codice penale, per reati afferenti alla violenza di genere come, ad esempio, le molestie sessuali o gli atti persecutori. Tutti i gruppi intervenuti nel dibattito hanno espresso soddisfazione per la modifica legislativa che elimina di fatto una pena ritenuta troppo lieve per reati commessi, quasi sempre, nei confronti delle donne. L'impegno alla modifica della legge e del codice penale era stato preso nell'ambito dell'accordo bipartisan raggiunto nell'ambito della finanziaria ed anche sulla base di una delibera di settembre dalla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia.

Al comma decreti, opposizioni all'attacco su quello inerente i registri pubblici, per un emendamento presentato dal Governo, riconducibile, secondo la minoranza – in estrema sintesi - agli errori compiuti nella partita “Bsm-Ente Cassa di Faetano”. Il decreto è stato tuttavia ratificato con 31 sì e 7 contrari. L'aula ha anche avviato l'iter della Pianificazione Territoriale Strategica. Nella relazione introduttiva il Segretario al Territorio Matteo Ciacci ha spiegato che si tratta di un intervento organico innovativo, rispetto al vecchio modello del Prg, che mira a superare la frammentazione normativa affrontando in modo integrato sfide sociali, ambientali ed economiche con piani tematici, programmi pluriennali e strumenti attuativi coordinati.

Tra le priorità anche la risposta alla pressione abitativa legata alla crescita degli studenti dell'Università di San Marino, raddoppiati in dieci anni. Attenzione inoltre all’invecchiamento della popolazione, con soluzioni come co-housing e comunità abitative su aree pubbliche, per ampliare l’offerta e contenere i canoni. Sostegno da tutti i consiglieri di maggioranza intervenuti, mentre l'opposizione non ha lesinato critiche insistendo sul fatto che Libera, il partito di Ciacci, nelle due precedenti legislature abbia sempre spinto per un nuovo Piano Regolatore Generale e chiedendo che fine abbiano fatto le consulenze Boeri e Foster, per le quali sono già state spesi – secondo Gaetano Troina di Dml – ingenti risorse.

In replica Ciacci ha spiegato che non sono stati spesi altri soldi per la Pianificazione Territoriale Strategica e alcuni aspetti delle consulenze passate verranno considerati. Ha inoltre aggiunto che la maggioranza è formata da diversi partiti e quindi è normale che se si vogliono portare a casa risultati concreti è necessaria una mediazione con approccio realistico.



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: