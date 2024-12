Si apre il Consiglio del bilancio: in comma Comunicazioni i temi caldi, dalla Pa alla lite in Congresso

Si apre il Consiglio della finanziaria: in mattinata l'avvio dei lavori che porteranno, probabilmente in serata, all'esame in seconda lettura del bilancio di previsione dello Stato per il 2025. Una norma tecnica, quest'anno affiancata dal progetto di legge sullo sviluppo che sta seguendo l'iter in Commissione e per il quale gli emendamenti sono attesi per il 23 dicembre.

Si parte dal comma Comunicazioni, con i temi forti, a partire dalle recenti dimissioni della dirigente del Dipartimento Affari interni e Giustizia, Marinozzi. Il Psd, partito del segretario agli Interni Belluzzi, esprime stima verso la professionista e garantisce libertà di espressione, ma allo stesso tempo sostiene che debba sempre essere bilanciata con il ruolo ricoperto. “Gettare la spugna in un momento così delicato ci lascia spiazzati”, puntualizza il Psd, viste le riforme da portare avanti e l'avvicinamento all'Europa.

Dalle opposizioni, Repubblica Futura chiede la lettera di dimissioni e accusa l'esecutivo di mettere a tacere ogni voce dissidente: si chiede se per la professionista ci saranno conseguenze per aver espresso le proprie posizioni. Sdegno del partito, poi, per la recente lite in Congresso di Stato: “La politica sta perdendo il senso della misura". Rete annuncia un'interpellanza sulle dimissioni, anche per ottenere la missiva. Il “Governo – dice il Movimento – è più occupato a gestire le questioni interne e di spartizione dei posti di potere. Le persone se ne vanno perché non sono in condizione di lavorare”. Dalla maggioranza Libera invita invece ad attuare la "mai concretizzata" separazione tra amministrazione e politica. "Si utilizzano i dipartimenti - dice - poi succede che il capo voglia dettare la linea alla Segreteria".

Tra i banchi della minoranza c'è chi chiede aggiornamenti sull'avanzamento dell'Accordo di associazione con l'Ue, domandandosi se ci sia qualcosa che non va, non essendoci nuove informazioni. La Dc sgombra il campo dalle ipotesi di uno stallo. “L'accordo non si è fermato”, ribadisce il partito ricordando che a Bruxelles sono avvenuti eventi cruciali come le elezioni e la nuova Commissione. "Già da oggi dobbiamo lavorare”, prosegue la forza politica che si sofferma sulle opportunità. Domani Motus Liberi allarga la visuale e va all'attacco parlando di una "totale mancanza di visione della maggioranza”, tra le altre cose su sviluppo economico, innovazione, investimenti e infrastrutture. “Bisogna costruire subito un'alternativa”.

Tanti i punti affrontati nel comma Comunicazioni, in una sessione intensa. Rete svela che, in maggioranza, sarebbe nata la proposta di adeguare i gettoni fermi dagli anni '80, quindi di aumentarli. Circostanza smentita in Aula dal segretario al Territorio, Matteo Ciacci. “Degli aspetti istituzionali – afferma – si deve occupare la Commissione preposta”. Al centro la sicurezza, dopo l'ondata di furti, con il Psd che presenta un ordine del giorno in merito e rinnova le sue proposte di “mettere ordine” tra corpi di Polizia, vista la “sovrapposizione di competenze”, e di dare più risorse alle forze dell'ordine. “Bisognerà tenere alta l'attenzione sulla sicurezza”, ribadisce il Pdcs che, nei giorni scorsi, ha rivendicato i risultati raggiunti, anche tramite nuove assunzioni, e ha garantito investimenti futuri.

In Consiglio salute e viabilità. Il segretario alla Sanità, Mariella Mularoni, rispondendo a una richiesta di Rf, assicura che le collaborazioni in scadenza con i medici saranno rinnovate, inclusa quella di un ortopedico citato dal partito di opposizione che, dunque, continuerà a prestare servizio. Dml torna, invece, sulla statale 72 e chiede al Governo di impegnarsi per la risoluzione dei problemi della superstrada verso Rimini, ad esempio tramite la creazione delle rotatorie. Dopo la sessione mattutina, i lavori riprenderanno nel pomeriggio dalle 15,30.