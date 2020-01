Domani mattina si apre la due giorni del Consiglio Grande e Generale con, all'ordine del giorno: discussione e approvazione del Programma di Governo per la XXX Legislatura; nomina del Congresso di Stato con il Giuramento dei Segretari, nomina dei Consiglieri eletti in loro sostituzione, del Consiglio dei XII e di tutte le Commissioni. L'Aula eleggerà anche due membri effettivi e un membro supplente del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme. I candidati sono stati indicati dalle tre forze di maggioranza in Ufficio di Presidenza “per dare immediata funzionalità – spiegano – all'organismo”.

Scelta che però è stata duramente criticata da Repubblica Futura e Libera. Per le opposizioni si tratta di una forzatura, “ è stato colonizzato – attaccano - il massimo organo di garanzia” con una puntualità definita “sospetta”, dato che mercoledì il Collegio Garante si pronuncerà sul conflitto di attribuzioni sulla mancata presa d'atto della nomina dei due Giudici d'Appello. La seduta Consiliare dell'8 verrà infatti sospesa alle 13.30 per l'audizione della Reggenza.