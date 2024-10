CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Si apre la lunga sessione consiliare: attese nomine per Poste e Rtv Atteso il discorso dei Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi,

Si apre la lunga sessione consiliare: attese nomine per Poste e Rtv.

Nel pomeriggio si apre una lunga sessione del Consiglio Grande e Generale: 12 giornate - suddivisa in due tranche – si concluderà il 7 novembre. C'è da concludere l'approvazione della variazione di bilancio, rimasta a metà dalla sessione precedente per via dei forti contrasti tra maggioranza e opposizione e in agenda ci sono inoltre nomine importanti, come quelle dei vertici delle due aziende autonome, delle Poste e di San Marino Rtv.

Atteso il discorso dei Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, nella prima sessione da loro presieduta dall'insediamento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: