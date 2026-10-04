Si chiude la Consulta dei sammarinesi all'estero, Otello Pedini: "Finalmente clima più disteso"

Si chiude, al Teatro Titano, la 53a Consulta dei sammarinesi residenti all'estero. Tre giorni di confronto e dibattito sui temi cari a chi vive oltreconfine. Al termine dell'evento è stata adottata la risoluzione conclusiva, alla presenza del Segretario agli Esteri, Luca Beccari, e con l'insediamento del nuovo Consiglio. Nelle deliberazioni rientrano diversi dossier importanti, come quelli sull'assistenza sanitaria per i cittadini extra-UE, la nuova sede per la Consulta, il nuovo statuto, la Commissione per le riforme istituzionali e altre tematiche all'attenzione dei concittadini all'estero.

"Dopo 26 anni che partecipo alla Consulta e dopo anni di tensioni e di contrasti - commenta il presidente, Otello Pedini, a conclusione dei lavori - finalmente negli ultimi tempi ho visto un clima più disteso e più proclive alla collaborazione. Lo scorso anno siamo riusciti a impostare la riforma dei soggiorni culturali e la riforma delle leggi sulle associazioni. Quest'anno abbiamo ancora qualche problema per quanto riguarda la cittadinanza e l'esercizio del diritto di voto. Notiamo con favore il proposito della Commissione Affari Istituzionali che sembra disponibile a consultarci sulle tematiche che ci interessano".

Nei prossimi giorni, spiega Pedini, è in programma una seduta per fissare il programma delle audizioni e "noi siamo già disponibili". "Gli anelli - prosegue - cominceranno a discutere sulle tematiche in modo da arrivare con una proposta condivisa".

Nel servizio l'intervista a Otello Pedini, presidente della Consulta dei sammarinesi residenti all'estero











