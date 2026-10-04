MOZIONE CONCLUSIVA Si chiude la Consulta dei sammarinesi all'estero, Otello Pedini: "Finalmente clima più disteso" Nella risoluzione conclusiva diversi temi importanti, dall'assistenza sanitaria alla collaborazione con la Commissione per le riforme istituzionali

Si chiude, al Teatro Titano, la 53a Consulta dei sammarinesi residenti all'estero. Tre giorni di confronto e dibattito sui temi cari a chi vive oltreconfine. Al termine dell'evento è stata adottata la risoluzione conclusiva, alla presenza del Segretario agli Esteri, Luca Beccari, e con l'insediamento del nuovo Consiglio. Nelle deliberazioni rientrano diversi dossier importanti, come quelli sull'assistenza sanitaria per i cittadini extra-UE, la nuova sede per la Consulta, il nuovo statuto, la Commissione per le riforme istituzionali e altre tematiche all'attenzione dei concittadini all'estero.

"Dopo 26 anni che partecipo alla Consulta e dopo anni di tensioni e di contrasti - commenta il presidente, Otello Pedini, a conclusione dei lavori - finalmente negli ultimi tempi ho visto un clima più disteso e più proclive alla collaborazione. Lo scorso anno siamo riusciti a impostare la riforma dei soggiorni culturali e la riforma delle leggi sulle associazioni. Quest'anno abbiamo ancora qualche problema per quanto riguarda la cittadinanza e l'esercizio del diritto di voto. Notiamo con favore il proposito della Commissione Affari Istituzionali che sembra disponibile a consultarci sulle tematiche che ci interessano".

Nei prossimi giorni, spiega Pedini, è in programma una seduta per fissare il programma delle audizioni e "noi siamo già disponibili". "Gli anelli - prosegue - cominceranno a discutere sulle tematiche in modo da arrivare con una proposta condivisa".

Nel servizio l'intervista a Otello Pedini, presidente della Consulta dei sammarinesi residenti all'estero

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: