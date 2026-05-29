Si è spenta Mariella Mularoni

Si è spenta dopo una lunga malattia all'età di 63 anni Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità da luglio 2024 e già Capitano Reggente nel semestre 1º ottobre 2019 - 1º aprile 2020, oltre che consigliere di lungo corso nelle file del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, a cui si era iscritta nel 1994.

Profondo il cordoglio da parte delle istituzioni sammarinesi. Mariella Mularoni ha saputo imprimere nella sua attività politica rigore, ascolto e umanità.

Nata a San Marino il 15 ottobre 1962, Mariella Mularoni era madre di due figlie. Dal 1987 insegnava lingua Inglese presso la Scuola Media e la Scuola Superiore del Titano. Membro del Consiglio Centrale Dc dal 2013 e della Direzione dal 2014. Impegnata nel sociale, ha curato diverse iniziative per il Rotary Club San Marino, di cui l'ultima di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare.









