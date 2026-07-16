CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Si parte dal comma comunicazioni e poi la nomina di Ugolini alla Sanità In odg anche la designazione della commissione d'inchiesta sul 'caso bulgaro'. In seconda lettura le misure a sostegno della famiglia e il pdl sul fine vita

Si parte dal comma comunicazioni e poi la nomina di Ugolini alla Sanità.

Prende il via oggi, con la seduta pomeridiana, la sessione di luglio del Consiglio Grande e Generale, che terrà impegnata l’aula per sette giornate di lavori, fino a venerdì 24. Tra i primi punti all’ordine del giorno, la nomina del Segretario di Stato alla Sanità: la Democrazia Cristiana ha indicato Massimo Andrea Ugolini. Seguirà la designazione dei membri della Commissione d’inchiesta sulla tentata scalata a Banca di San Marino e sul cosiddetto “piano parallelo”. Si preannuncia una sessione densa di temi rilevanti. In seconda lettura approderanno infatti le misure a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità, il progetto sulle disposizioni anticipate di trattamento sanitario, in materia di fine vita e le modifiche al regolamento consiliare, fortemente osteggiate dalle opposizioni. All’esame anche un articolato pacchetto di provvedimenti in prima lettura, 18 istanze d’arengo ed il riferimento della commissione tecnica-amministrativa, sul cosiddetto caso del pedofilo. Come di consueto, la sessione comincia con il dibattito generale del comma comunicazioni, all’indomani del via libera del Coreper all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea: un passaggio destinato ad alimentare un ampio confronto in aula.

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