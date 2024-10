CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Si profila una lunga battaglia degli emendamenti anche sui decreti Temi più divisivi tra maggioranza e opposizione, la cogenerazione in ambito industriale e l'atto organizzativo Iss

Dopo l'approvazione dell'Assestamento di Bilancio, per cui sono state necessarie sei giornate di lavori, si profila in Consiglio una nuova battaglia degli emendamenti, per la ratifica dei decreti, con cui lunedì mattina, dalle 9, riprende la sessione. Su due dei 22 in agenda, è facilmente prevedibile un dibattito lungo e acceso. Al decreto inerente gli impianti di cogenerazione in ambito industriale, Rete ha presentato ben 74 emendamenti; sei quelli a firma Rf mentre il Governo ne ha depositati nove.

L'altro decreto su cui c'è grande attenzione riguarda invece l'atto organizzativo e il secondo fabbisogno dell’Istituto Sicurezza Sociale: 13 gli emendamenti del Governo, otto di Domani Motus Liberi, due di Rete e ben 18 di Repubblica Futura. Difficile prevedere i tempi ma qualcuno intervenendo in aula, ha già ipotizzato che i commi immediatamente successivi, inerenti nomine importanti, come quelle delle Aziende Autonome, delle Poste e di San Marino Rtv, andranno in votazione a novembre, lasciando intendere quindi che si attende una battaglia sui decreti che potrebbe impegnare il Consiglio per tutta la prossima settimana.

