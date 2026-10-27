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Si riparte dalla Variazione di Bilancio

Deficit in calo ma le opposizioni contestano l'aumento della spesa corrente e l'assenza di un piano di sviluppo e riduzione del debito

di Luca Salvatori
27 ott 2026
Si riparte dalla Variazione di Bilancio

Convocata per le 14, al Centro Congressi Kursaal, una nuova seduta del Consiglio Grande e Generale. E' prevista la prosecuzione del dibattito introduttivo all'Assestamento di Bilancio e la replica del Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti. Illustrandone i principali contenuti ha affermato che il disavanzo scende dai 13,7 milioni di euro previsti nella manovra di fine anno a 5,6 milioni.

Le opposizioni contestano tuttavia l’aumento della spesa corrente lamentando l’assenza di una strategia per ridurre il debito e sostenere lo sviluppo. Nel pomeriggio è atteso l'esame dell'articolato. Nella seduta di ieri, intanto, alcune nomine di rilievo: Il Generale Paolo Zuccarelli, proveniente dell'Arma dei Carabinieri, assumerà il comando della Gendarmeria dal prossimo 16 novembre, subentrando al Generale Maurizio Faraone che manterrà la Direzione Interpol. Nominato anche il nuovo direttore della Banda Militare: sarà Simone Maria Pasculli, classe 1988. Entrerà in carica a febbraio, raccogliendo il testimone dal maestro Stefano Gatta.




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