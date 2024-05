Si ritirano due candidati in Libera/Ps e Demos: nessuna conseguenza per le liste

Si avvicina il voto del 9 giugno e due candidati si ritirano dalla competizione. Lasciano anticipatamente Filippo Casadei della lista Libera/Ps e Massimo Montanari di Demos. Casadei ha parlato di una "scelta politica", dettata da una "candidatura prematura" e ha così deciso di rimandare l'esperienza. Montanari ha fatto un passo indietro dopo la nomina a presidente dell'Ordine dei medici. Una scelta personale: non c'è incompatibilità tra la carica di presidente e l'elezione.

Per le rispettive forze politiche non ci saranno conseguenze. Se gli elettori esprimeranno la preferenza per chi si è ritirato, il voto andrà comunque alla lista di appartenenza. Per quanto riguarda la propaganda, invece, saranno probabilmente partiti e movimenti a comunicare ai propri sostenitori che i candidati si sono ritirati. Non c'è una previsione normativa, spiegano dalla Commissione Elettorale, che preveda la cancellazione dei nomi sui manifesti pubblici.