Si torna in aula con le ultime Istanze poi la ratifica dei decreti covid e ristori

Alle 14 il Consiglio Grande e Generale torna a riunirsi per proseguire la seduta da dove si era interrotta ieri sera e cioè dalle istanze d'arengo. Sette quelle in attesa di esame. Alcune riguardano il tema della disabilità ma l'aula sarà chiamata a pronunciarsi anche sulla delicata questione delle disposizioni anticipate di trattamento sanitario e quindi “il fine vita”. A seguire ci sarà la ratifica dei decreti, compreso quello sulle misure di contenimento per favorire l'efficacia della campagna vaccinale e i sostegni alle attività economiche.