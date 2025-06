Si torna in Aula da lunedì 9 a lunedì 16 giugno

Una serie di dimissioni e relative sostituzioni aprono la Sessione di giungo del Consiglio Grande e Generale, a partire da quella del Consigliere Milena Gasperoni, visto il nuovo incarico a Dirigente della Funzione Pubblica. Martedì pomeriggio si aprirà il comma che prevede la ratifica di due decreti delegati per l'emissione di titoli di debito pubblico, a 5 e a 10 anni, mentre arriva in prima lettura il Progetto di legge della Segreteria Finanze che reca proprio le 'disposizioni in materia di emissione di debito pubblico della Repubblica di San Marino'.

Approda in seconda lettura il pdl, della Segreteria Interni, relativo all'Inno Ufficiale della Repubblica, mentre in prima lettura altri sette progetti di legge, tra i quali, quello per il 'Contrasto della violenza di genere e abusi su minori in ambito sportivo' della Segreteria allo Sport; quello in materia di 'Sandbox Normative', della Segreteria Industria; ma anche quello presentato dai tre gruppi di opposizione per “l'Abrogazione delle residenze fiscali non domiciliate”. Sul tema, anche un ordine del giorno – sui 10 previsti in votazione – presentato dagli stessi gruppi di minoranza: chiede, appunto, di abrogare circolari e provvedimenti in materia. Anche una serie di accordi, per arrivare venerdì al comma delle Istanze d'Arengo: 8 quelle in esame. In caso di commi inevasi, l'Aula tornerà a riunirsi anche lunedì 16 giugno.