"Siamo chiamati ad avere cura del futuro del nostro Paese”, l'appello alla partecipazione della Reggenza

È un forte appello quello lanciato dai Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, alla vigilia del voto. Un invito alla più ampia partecipazione, esercitando quel diritto dovere che è stata una faticosa conquista storica, in un momento che rappresenta la massima espressione della sovranità popolare, “che il sentimento di sfiducia nei confronti della politica non deve mettere a repentaglio”. In caso di incertezza pertanto si rifletta con calma, con maturità democratica e spirito civico, ma non si rinunci “ad avere cura del futuro di San Marino”, affidata “al nostro impegno e al nostro disimpegno”.

Nel rivolgersi ai più giovani, a chi è chiamato per la prima volta a recarsi ad un seggio elettorale, i Capi di Stato invitano a partecipare con convinzione, con fiducia, anche per sollecitare un maggiore senso di responsabilità “se risponderete massivi all'appello, il voto sarà un messaggio di partecipazione alla costruzione del bene della comunità, per i futuri eletti a non tradire le vostre aspettative ed i vostri sogni”.

Ai membri del Consiglio Grande e Generale che le urne sceglieranno ricordano “che il loro servizio è per tutti, in particolare per chi è più fragile”, ringraziano tutti i soggetti coinvolti nelle delicate operazioni elettorali, assicurano di vigilare - nel ruolo di garanti dell'ordinamento costituzionale - prima, durante e dopo ogni procedura collegata a queste elezioni.Per ribadire infine l'importanza della partecipazione “perché siamo tutti chiamati ad avere cura del nostro futuro".

