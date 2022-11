Sicurezza, Beccari: "Possibili interventi in Finanziaria per rafforzare dotazioni forze di polizia"

Nel riquadro ladri in azione a Domagnano, ripresi dai cittadini

Clima collaborativo, confronto pacato, condivisione dei principi generali da parte di tutta l'Aula sul Pdl “Regolamentazione del servizio diplomatico e consolare della Repubblica di San Marino”, una riforma di cui si parla da più di dieci anni, fondamentale nel processo di internazionalizzazione dell'economia che coinvolge il Paese e che deve potersi reggere sull'efficacia dell'azione diplomatica. 34 articoli più gli allegati. La legge introduce alcuni passaggi chiave come il principio della rotazione degli incarichi ma soprattutto la figura dell'inviato straordinario, senza accredito, con compiti settoriali e limitati nel tempo; quindi abbandonando di fatto il concetto di ambasciatore a disposizione. Questo – spiega il Segretario di Stato agli Esteri - per arginare il fenomeno distorto dei diplomatici, nominati anni fa, che girano il mondo con passaporto sammarinese senza alcun scopo di rappresentanza.

In comma comunicazioni tra i temi centrali è invece la sicurezza, che preoccupa i rappresentanti di ogni schieramento, causa l'impennata di furti nell'ultimo mese e mezzo, compiuto con un 'approccio professionale' più elevato da parte dei malviventi, dimostrando piena conoscenza del territorio. Per la maggioranza, Dc in testa, oltre all'impiego di nuove risorse umane fatto di recente, servono investimenti forti nelle tecnologie, nella digitalizzazione e per le telecamere da fornire alla Gendarmeria. “Con la Finanziaria in corso – replica Luca Beccari – non vedo impossibile uno stanziamento extra budget per rafforzare le dotazioni delle forze di polizia in previsione del 2023”. L'opposizione invoca un momento di riflessione e da RF la proposta di aumentare la deducibilità o prevedere detrazioni in aiuto alle famiglie che vogliano rendere le proprie abitazioni più sicure con dispositivi di allarme anti-intrusione. E lancia la proposta di un riferimento dei vertici delle forze di polizia in Commissione, anche in seduta segreta, incassando la disponibilità del Segretario ad avanzarla.

Dall'Aula si leva forte e chiaro poi l'appello bipartisan a fare di più sulla questione della violazione dei diritti e repressione in atto nella Repubblica islamica. L'ordine del giorno approvato in Consiglio non basta – è opinione di molti – occorre attivarsi in maniera più concreta, pur nella necessaria prudenza che richiedono i rapporti diplomatici fra Stati. In sede Osce a dicembre Beccari intravede una possibilità di dibattito sul tema Iran. “San Marino – spiega – potrebbe in collaborazione con altri Paesi presentare una Demarche per l'apertura di una fase di dialogo che arresti le tensioni”.