Sicurezza: in arrivo telecamere in Città e Borgo Via libera dal Congresso di Stato

Non sono stati dimenticati gli atti di vandalismo e le risse che a maggio hanno messo a repentaglio la vivibilità di Borgo e Città, terrorizzando i cittadini e allarmando la politica. Oggi il Congresso di Stato ha dato mandato all'Azienda dei Servizi, sentito il parere favorevole della gendarmeria, di acquistare 7 telecamere da posizionare in altrettante zone specifiche dei due Castelli, “a copertura di un servizio di sicurezza che si era già deciso di adottare” – spiega il Segretario con delega all'AASS Teodoro Lonfernini.

Tre “occhi elettronici” saranno posizionati a Borgo Maggiore: in Piazza Grande, in Via Valdes De Carli e alla stazione di valle della funivia. Quattro i sistemi di videosorveglianza in Città: uno lungo Contrada delle Mura, un altro fuori dal cinema Turismo che guarderà le scale in via della Capannaccia e due al parco della Pasquella – posizionati dalla parte dello stradone e su via Della Cella Bella. Le telecamere verranno installate entro l'estate e saranno collegate al sistema di monitoraggio della gendarmeria per garantire maggior sicurezza a cittadini, turisti, e per prevenire atti vandalici.

