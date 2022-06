Sicurezza Stradale: rotatorie a Cailungo e Domagnano, restyling a Dogana

Parla di Poste in apertura di conferenza stampa il segretario Federico Pedini Amati, contro le polemiche sterili, per un bilancio che ha visto una diminuzione dei costi e un aumento del fatturato. Partita anche la campagna informativa sui “voucher vacanze”, con buoni risultati: 'le prenotazioni sono al pari dello scorso anno', dice il responsabile al turismo. Elenca poi tutti gli eventi di giugno con la prima volta della 1000 miglia nelle gallerie di Città e Borgo, in concomitanza del Corpus Domini. La stagione dunque è partita, e avrà un 'main event' al mese.

Entra sulla polemica innescata da Repubblica Futura che ha ripreso la 'querelle' social tra l'ideatore del Green Festival e un esponente politico. “A Gemignani chiedo di fare i propri eventi senza svilire la sua opera nella polemica”, lo stesso invito rivolge alla controparte.







La sicurezza stradale in primo piano per il Segretario al Territorio: saranno avviate a breve una serie di sperimentazioni con due rotatorie, al bivio di Cailungo di Borgo Maggiore, come richiesto dalla stessa Giunta, e alla croce di Domagnano, con gradi di incidentalità abbastanza elevati. Stesso discorso per Dogana, dove si ragiona sulla revisione dell'assetto urbano, alla luce dell'aumentato traffico e per la presenza di attività economiche in quello che è di fatto il principale ingresso in Repubblica.

In Congresso anche l'aggiornamento sugli interventi strategici al sito Unesco, da decidere le modalità di finanziamento delle infrastrutture strategiche. Adottate le linee guida per il progetto aziendale 'Denver' a Gualdicciolo, per accelerare le tempistiche di approvazione. Settore manifatturiero - spiega il governo - che sta avendo sviluppo particolarmente attenzionato, un segnale di ripresa economica.

Prg: la presenza dell'architetto Stefano Boeri la scorsa settimana è segnale del lavoro che si sta portando avanti nell'ambizioso progetto di nuovo Piano Regolatore. Sui rifiuti stiamo costruendo un progetto di strategia del sistema di raccolta definitivo, che presenteremo a breve.

Sui rapporti con Rimini: 'Ognuno per la propria competenza sta facendo approfondimenti', spiega Stefano Canti, “Accolgo favorevolmente l'appello del sindaco di Rimini. Stiamo realizzando un primo progetto di insieme tra San Marino e Rimini a livello internazionale sulla pista ciclo pedonale”, infrastrutture viarie che possono accedere a finanziamenti europei. Sulla statale 72, per il responsabile al Territorio, diventa importante la collaborazione dei comuni interessati per avere più forza. Lo stesso Canti è a Bologna nel pomeriggio per un incontro con Anas, competente per la Consolare. Mentre Pedini Amati è in attesa di incontrare Jamil Sadegholvaad per i temi di sua competenza.