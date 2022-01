Simone Billi (Lega): "Emendamento al Milleproroghe per allungare di un mese la deroga al Green pass"

Il deputato della Lega Simone Billi ha depositato un emendamento al decreto Milleproroghe, il cui voto è slittato a causa delle elezioni del presidente della Repubblica, che prevede una proroga di un ulteriore mese, dunque dal 28 febbraio al 31 marzo, delle deroghe speciali previste per consentire agli italiani residenti a San Marino di completare il proprio ciclo vaccinale e ottenere così il Green pass rafforzato. “Grazie ai funzionari del gruppo parlamentare e alla Farnesina – ci ha detto il deputato – abbiamo un primo passo per permettere agli italiani a San Marino di ottenere il certificato verde rafforzato valido anche in Italia”.