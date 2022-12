Simone Billi (Lega): volontà di rafforzare la cooperazione con San Marino in questa Legislatura

Visita informale a San Marino dell'Onorevole Simone Billi, che in un locale di Città ha incontrato i propri sostenitori. Al Deputato della “Lega per Salvini Premier” abbiamo chiesto innanzitutto come si svilupperanno, in futuro, i rapporti tra il Titano e l'Italia; dopo l'accelerazione impressa nel corso della Legislatura precedente, e suggellata dalla visita ufficiale a Roma dello scorso anno. “La Legislatura – ha ricordato Billi - è iniziata da pochi mesi, siamo ancora in fase di rodaggio. La Legge di Bilancio sta assorbendo il 110% delle energie”. “Di sicuro, comunque – ha aggiunto -, c'è la volontà di rafforzare la cooperazione” con San Marino. “Assolutamente andremo in quella direzione”.

Durante le fasi più difficili dell'emergenza pandemica il Deputato leghista – confermato poi alla Camera nella circoscrizione Estero – si era speso in prima persona, a sostegno del Titano, sui dossier vaccini e Green Pass. Il suo impegno continuerà “supportando la comunità italiana locale per tutto quello che c'è da fare”, ha sottolineato. “In particolare oggi, in Legge di Bilancio, stiamo discutendo del potenziamento della rete consolare”, ha ricordato. La mia presenza oggi a San Marino – ha continuato - testimonia la mia vicinanza - e del mio partito - alla Comunità italiana all'Estero, alla Comunità italiana sammarinese, ed anche a San Marino. “Sono sempre a disposizione”.