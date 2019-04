Sindacati al Begni per il decreto "Salva Banche"

A pochi giorni dalla partenza per gli Spring Meetings del Fondo Monetario, il Segretario alle Finanze convoca il sindacato al Begni per discutere del Decreto Salva Banche che approderà nel Consiglio di aprile. Nella sua prima versione garantiva i fondi pensione e dava la possibilità a Banca Centrale di erogare forme di finanziamento agli istituti di credito con la garanzia dello Stato. Decreto che a suo tempo era stato definito insufficiente dalla Csu che aveva chiesto, ottenendone, la sospensione. Oggi, però, a pochi giorni dalla scadenza dei tre mesi di blocco dei pagamenti del Cis, urge capire quale strada intraprendere. Sul tavolo, quindi, l'opportunità di una proroga della sospensione. Pare sia stata sollecitata da Banca Centrale non ritenendo la riapertura degli sportelli percorribile. Al momento non ci sarebbe un progetto alternativo. Del resto o si salva la banca o si procede con la liquidazione coatta amministrativa. La proroga potrà servire al Commissario Straordinario a guadagnare tempo per studiare la situazione. Al momento, infatti, non è chiara la dimensione del problema. Non tutti però in maggioranza vedono di buon occhio la possibile dilazione, soprattutto in mancanza di un progetto. C'è chi si dice disponibile ad affrontare le modifiche richieste, ma solo su basi concrete e prevedendo un'attenuazione per famiglie ed imprese. Non manca l'amarezza per l'assenza di una soluzione chiara e di dati precisi. C'è ora da capire se la proroga si farà, perché e per quanto tempo. Nel frattempo c'è chi, per il Cis, auspica una soluzione di sistema.