Sindacati: il 5 aprile in Piazza della Libertà contro il DES

I sindacati in una nota congiunta invitano la cittadinanza ad unirsi al sit-in in Piazza della Libertà che CSdL - CDLS - USL hanno organizzato con i delegati sindacali per l'intera giornata di mercoledì 5 aprile a partire dalle ore 9.00, manifestando sotto le finestre di Palazzo Pubblico - dove si riunirà la Commissione Finanze - per ribadire la netta contrarietà del Sindacato al Progetto di Legge sul DES. "Invitiamo tutti i cittadini che amano questo territorio e la sua storia ad unirsi a noi per difendere la nostra sovranità e l'economia sana".