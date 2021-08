CORIANO E SAN LEO Sindaci critici con Di Maio: approssimative e inaccettabili le dichiarazioni ai vaccinati Sputnik Domenica Spinelli e Leonardo Bindi si appellano poi al Presidente Draghi per assicurare una soluzione definitiva seria e credibile.

Sindaci critici con Di Maio: approssimative e inaccettabili le dichiarazioni ai vaccinati Sputnik.

Per i Sindaci di Coriano e San Leo, le affermazioni del ministro Di Maio "sono assolutamente inaccettabili, poiché approssimative in quanto prive del minimo contenuto scientifico. Non pare infatti che le sue affermazioni siano state accompagnate da studi scientifici idonei a garantire la compatibilità di una terza dose di un vaccino differente." Domenica Spinelli e Leonardo Bindi chiedono una soluzione definitiva al problema dei vaccinati con Sputnik, anche se apprezzano la deroga fino al 15 ottobre introdotta dal Governo italiano.

"Sulla necessità di una terza dose con vaccino approvato dall'EMA per ottenere il green pass", critici i primi cittadini: 'Come si può propinare come soluzione una strada che nessuno ragionevolmente percorrerebbe? Il Ministro degli Esteri avrebbe dunque fatto bene a tacere. La soluzione auspicabile è quella del riconoscimento e dell’equiparazione del vaccino Sputnik agli altri tipi di vaccini, almeno fino a quando non emergano studi scientifici idonei a dimostrare in modo inequivocabile che la terza dose con vaccino diverso da Sputnik è compatibile": Si appellano poi al Presidente Draghi, che con il via libera fino al 15 ottobre dei vaccinati Sputnik ha già aperto l’unica via percorribile, per assicurare una soluzione definitiva seria e credibile.

