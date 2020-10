XXI CONGRESSO PDCS Sindaco di Montegrimano, Elia Rossi: "Siete un patrimonio"

Ospite del XXI Congresso del Pdcs, il Sindaco di Montegrimano, Elia Rossi ringrazia dell'invito e rivolge un plauso al partito: "Siete un patrimonio - ha detto - che nel panorama politico in generale è andato perso. Un esempio di struttura politica che funziona e che in Italia manca". Dopodiché ha portato all'assise il saluto del neo Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli assente per impegni concomitanti dettati dall'emergenza Covid.

