Sinergia e sostenibilità: il ministro Garavaglia a San Marino per il terzo appuntamento con TTT

Su un forfait dell'ultimo minuto del ministro al Turismo ci avevano scommesso in parecchi, visto la situazione politica italiana di questi giorni. Una presenza non scontata quella di Massimo Garavaglia a San Marino, a conferma della solidità dell'appoggio da subito dato ad un progetto nato per valorizzare, insieme, singole identità. Al Kursaal il terzo compleanno di quella idea innovativa, che ha dato avvio all'acronimo Tavolo Turistico Territoriale, che ha rotto gli schemi nel momento più difficile per il turismo mondiale, in piena pandemia, conferma l'importanza di un confronto vero in un contesto internazionale cosi complicato.

Che unisce due Stati, due Regioni, 9 castelli e più di 100 comuni. Ne ricorda l'avvio e si sofferma nella varie fasi, dalla declinazione di un piano per lo sviluppo sostenibile alla nascita del brand The Lovely Places, il Segretario al Turismo Pedini Amati, davanti ai rappresentanti della Regioni Emilia-Romagna e Marche, ai Capitani di Castello, agli amministratori: 119, l'ultimo comune appena due giorni fa. Il potere del turismo che avvicina le persone e le culture a fare da filo conduttore ad interventi che danno sostanza all'appoggio politico dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, la lungimiranza di un percorso che ha guardato oltre ai confini: dal Segretario Generale dell’UNWTO Zurab Pololikashvili, al Direttore Generale di European Travel Commission Eduardo Santander.

Un appuntamento che diventa il passo avanti sul fronte operativo di un progetto che è riuscito ad accreditarsi come player di alto livello, che in attesa di diventare un modello in Europa centra il suo primo finanziamento europeo. Che punta sull'immagine per coniugare cultura e turismo. Si inseriscono in questo filone le 10 puntate di “Terra Nostra”, trasmissione che San Marino Rtv condotta da Sonia Grassi e dall'attore Vito dedicato alla storia di San Marino e dei borghi romagnoli e marchigiani, attraverso la loro caratteristica posizione geografica e il loro patrimonio storico-artistico e naturalistico.

E sempre in tema di potere delle immagini, ma passando al cosiddetto cineturismo, si ambisce alla realizzazione di un film su Pasquale Rotondi, noto per aver salvato durante la seconda guerra mondiale circa diecimila opere d'arte italiane dalla distruzione e dal saccheggio delle truppe naziste. A tirare le fila il ministro Garavaglia, che nella data ormai storica del 29 luglio INDICA tra gli asset del futuro la sostenibilità, soprattutto tra i più giovani, criterio fondamentale nella scelta.