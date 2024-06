Sinergia Italia - San Marino al centro del confronto tra Segretario Pedini Amati e Ambasciatore Colaceci

La sinergia in ambito turistico tra Italia e San Marino al centro del primo incontro tra il Segretario di Stato Federico Pedini Amati e l'Ambasciatore d'Italia Fabrizio Colaceci. Un primo scambio di vedute sul settore, a partire dai dati dell'affluenza di visitatori italiani sul Titano che si confermano come la parte più preponderante in tutte le stagioni.

Colpito dalla forza del territorio, l'Ambasciatore ha posto l'accento sulla solida realtà imprenditoriale attiva nel Paese insieme al settore dei servizi e del turismo. Di particolare rilievo – ha rimarcato - la propensione alla competitività dell'intero sistema produttivo e amministrativo.

La collaborazione turistica in atto con le regioni limitrofe è stata ricordata dal Segretario Pedini Amati, da implementare ulteriormente attraverso nuove iniziative e progetti comuni in azione combinata con Roma.