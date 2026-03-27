Sinergia pubblico-privato, quattro patti per valorizzare il territorio

Insieme per valorizzare il territorio generando qualità urbana, rafforzare il senso di comunità e attivare opportunità di sviluppo sostenibile. La Segreteria al Territorio lancia quattro patti di collaborazione, strumento e modello concreto che mette al centro la cooperazione tra istituzioni e tessuto sociale per trasformare idee condivise in interventi reali.

“Credo che la collaborazione fra pubblico e privato – dice il Segretario al Territorio, Matteo Ciacci - possa diventare un valore aggiunto, quindi un virtuosismo importante per le opere pubbliche, per le iniziative. Credo che oggi si sia sdoganato un messaggio molto importante, che ha visto coinvolte sia privati ma anche le Giunte di Castello, per esempio, per la riapertura delle Cantinette in Borgo, per l'utilizzo di edifici che erano sfitti e anche per la conclusione del parco Laiala. Infine, il parco di Montecchio, che verrà irrobustito in termini di organizzazione e di logistica”.

“Partecipazione civica per mantenere vivo il territorio” - osserva Laura Parri dell'Azienda Lavori Pubblici e ci sono i protagonisti ad entrare nel dettaglio: il Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Matteo Sartini, porta il progetto “Terra Tavola” che prenderà corpo nel locale sfitto, in sinergia con il bar della Funivia, valorizzando i prodotti del Consorzio “terra di San Marino”. Sempre a Borgo, la riapertura di spazi identitari e della tradizione, per dare nuova linfa alla socialità: “In particolare – spiega Sartini – vengono valorizzate le cantinette di Borgo che sono importanti per il nostro territorio in quanto sono patrimonio dell'UNESCO. Queste cantinette verranno aperte al pubblico dove sicuramente il giovedì la gente potrà usufruirne per andare a mangiare il pesce fritto durante il mercato, e poi vengono date in affitto per eventi”.

Ancora, verde e natura: a Serravalle, il Parco Laiala “Viridis” con l'investimento di un privato, Lorenzo Busignani, per il completamento di un'opera pubblica, rendendo il parco più verde, qualificato e fruibile da tutti. Si rinnova il patto con APAS, insieme alla Associazione Micologica cureranno la riqualificazione complessiva del Parco di Montecchio, dai nuovi giochi – spiega il Presidente della Micologica, Sante Vagnetti – alla cura degli animali, come i daini, e degli spazi, laddove – spiega Olivia Marani di APAS – “anche il miglioramento estetico di una struttura ispira comportamenti virtuosi”.