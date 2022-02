TURISMO Sinergia San Marino-Italia: il Segretario Pedini Amati incontra a Roma il Ministro Garavaglia

Lo sviluppo di nuove collaborazioni fra San Marino e Italia e il consolidamento di quelle già in essere, prima fra tutte quella del Tavolo Turistico Territoriale "che per l’immediato futuro - riporta una nota - prevede nuove e prestigiose iniziative sinergiche con il coinvolgimento dei territori limitrofi alla Repubblica di San Marino". Questi i temi al centro dell'incontro a Roma tra il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

Sul tavolo dunque lo sviluppo della sinergia già proficua tra i due Paesi nell'ambito della promozione turistica: evidenziata la reciproca disponibilità a collaborare per il futuro. Durante l'incontro si è parlato anche di ripartenza del turismo post-pandemia con una veloce analisi di dati che ad oggi sembrano essere particolarmente incoraggianti ma che, inevitabilmente, dovranno essere rivisti alla luce del conflitto russo-ucraino in corso.

A Roma per il Segretario Pedini Amati anche l'incontro con la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati (leggi la notizia).

