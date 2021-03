Sinergia turistica, incontro bilaterale Pedini Amati – Theoharis: “Si lavora a progetti concreti condivisi”

Federico Pedini Amati e Haris Theoharis

Guardare avanti per arrivare pronti alla sfida dell'estate. San Marino e Grecia, forti della vocazione turistica dei rispettivi territori, consolidano i rapporti puntando su future sinergie in ambito turistico.

Ad Atene l'incontro bilaterale tra il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e il Ministro del Turismo greco, Haris Theoharis: gettate le basi per la stesura di un accordo di collaborazione che potrebbe essere siglato già i primi di giugno in occasione della assemblea dell'Organizzazione Mondiale del Turismo in programma sempre nella capitale ellenica.

Dunque, parola d'ordine: concretezza, per una intesa basata su progetti condivisi reali.









"Si è discusso in maniera concreta - riporta una nota - di quelle che possono essere operazioni promozionali atte a spostare flussi turistici da e per i due Paesi. Confronto aperto sul turismo tematico, ovvero su progetti di turismo religioso, outdoor, rurale, culturale, weeding, enogastronomico e soprattutto sui temi della sostenibilità ormai al centro dei programmi di sviluppo di tutte le Nazioni.

Grecia tra l'altro molto attiva attualmente sul fronte della formazione di addetti al comparto turistico. "Il vice ministro Sofia Zacharaki ha presentato - continua la nota - il grande lavoro fatto dal Ministero del Turismo greco per lo sviluppo dell’educazione e dell’istruzione in ambito turistico ipotizzando uno scambio fra Paesi per studenti del settore, chiedendo che il tema venga inserito nell’accordo che verrà sottoscritto e invitando i rappresentanti sammarinesi a partecipare ad una conferenza internazionale sul tema della formazione in ambito turistico che si terrà in Grecia il prossimo settembre".



Sul tavolo non manca la collaborazione per Expo Dubai 2020. Previsto a breve anche un incontro tecnico a distanza tra l'Ente nazionale greco di promozione turistica (Greek National Tourism Organizatìon) e l'Ufficio del Turismo di San Marino.



Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.