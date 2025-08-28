COMMISSIONE FINANZE Sistema bancario, il Segretario di Stato Gatti ammonisce: "Basta insulti agli investitori" In comma comunicazioni le opposizioni vogliono chiarezza sulla presunta cessione di quote Carisp

Commissione senza telecamere, sono state danneggiate dai fulmini. I commissari si accontentano di far sentire la propria voce, su tre argomenti in particolare: l'impianto fotovoltaico nel bresciano, gli investimenti esteri negli istituti bancari sammarinesi, e la riforma Igr.

Sul primo punto, apre le danze Emanuele Santi, di Rete: “Non sappiamo nulla di questa storia – dice – leggiamo sulla stampa che è stato dato mandato a una società per investire in un impianto fotovoltaico nel bresciano, con tanto di stanziamenti”. “Com'è stato scelto quel territorio, e perché proprio quella società?”, domanda Gaetano Troina, Domani Motus Liberi. “Inevitabile pensar male se non ci danno spiegazioni”. Per bocca del commissario Boschi, il Segretario di Stato Bevitori si dice disponibile a riferire, inoltre alla maggioranza risulta l'invio della documentazione a tutti i commissari in data 29 luglio. La presidente Cecchetti propone subito la data dell'11 settembre per una convocazione ad hoc.

Circa il sistema bancario, minoranza preoccupata dopo un articolo de Il Sole 24 Ore su Cassa di Risparmio. “Siamo in pieno risiko bancario – dice Nicola Renzi, RF – Leggiamo sulla stampa di due diverse trattative, la prima, nota, da parte di investitori bulgari su Banca di San Marino, la seconda di un gruppo maltese su Cassa di Risparmio. Sono illazioni? - domanda - Chiediamo ferma e chiara smentita della Cassa o della Segreteria Finanze, tanto più che siamo vicini alla chiusura dell'accordo di associazione con l'Ue, e sapevamo che doveva servire anche per rendere più competitivi i nostri istituti. Invece ora improvvisamente dobbiamo venderli tutti?”. Iro Belluzzi, Libera, ricorda l'importanza della firma del memorandum tra Banca Centrale e Bankitalia.

Sulla riforma Igr, opposizione concorde nel definirla irricevibile, per Rete è da ritirare in toto, anche perché i soldi sono chiesti sempre ai soliti, mentre chi evade resta impunito. La risposta del Segretario di Stato alle Finanze Gatti non si fa attendere, smentisce che sia in atto una trattativa per la cessione di quote, anche minime, di Cassa di Risparmio. “Non voglio però sentire più insulti a chi viene a investire a San Marino – ammonisce, riferendosi a termini poco edificanti ascoltati in aula nei confronti degli investitori di Banca di San Marino – Le parole che usiamo in quest'aula sono vergognose. Inoltre non viene riconosciuta autorevolezza e capacità alla nostra Banca Centrale, mentre io ritengo siano persone altamente competenti”.

Sul fotovoltaico spiega che il governo ha dato modo all'Aass di detenere partecipazioni anche oltre confine usufruendo di quanto previsto dall'accordo contro le doppie imposizioni. Sulla riforma Igr, mette in guardia tutti “sarà osteggiata in ogni caso, come sempre quando si mette mano al fisco. Se pensiamo di cavarcela senza scioperi siamo degli illusi. Ma io ritengo che la politica abbia l'onere di fare la cosa migliore per tutti”, conclude. La commissione ha poi proseguito l'analisi del Programma economico 2026.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: