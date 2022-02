Sistema bancario, RF: “Dal Governo nessuna idea o progetto di sviluppo”

Repubblica Futura torna ad attaccare il Governo, chiedendo quale sia l'idea per il futuro del sistema bancario e parlando di “totale staticità di governo e BCSM sulle prospettive di sviluppo del sistema”. Rileva “il silenzio su governance e indirizzi d'azione di via del Voltone e silenzi sul contratto di lavoro dei dipendenti del settore finanziario scaduto da oltre dieci anni”. “Mancanza di un progetto” per RF, che richiama gli incontri nella City londinese dei Segretari Beccari e Gatti; le sorti del negoziato UE, parlando di immobilismo e anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Lucio Caracciolo contro cui si è “scagliata la stessa maggioranza”. E sul viaggio di Ciavatta a Dubai, accompagnato – segnala Rf – dall'AD di Carisp Vento: “Non viviamo di pseudo complotti come la vecchia Rete – scrive – ma qualche domanda sorge”.