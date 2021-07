Sistema finanziario, RF: “50 milioni di euro spesi in una settimana”

Repubblica Futura torna ad incalzare il Governo sulle politiche finanziarie. In una nota, richiama la vicenda BNS e i bilanci di Carisp e Banca Centrale: “50 milioni di euro spesi in una settimana – scrive RF – senza avere un piano per la ristrutturazione del sistema, in cui Carisp fa concorrenza a soggetti privati con denaro pubblico, BNS è lo zombie che aleggia sempre alimentata da denaro pubblico e Banca Centrale continua a perdere soldi”. Proprio alla gestione della Presidente Tomasetti torna a rivolgere critiche, ipotizzando per l'istituto sorti diverse se “avesse un management completo, per esempio con un Direttore Generale e se la Presidente – scrive ancora – dedicasse almeno il 10% del suo tempo a San Marino”. Nel chiedere a quando la “soluzione del dossier NPL e se lo Stato voglia risarcire gli azionisti di Banca Asset”, Repubblica Futura sollecita il confronto con il Governo sul futuro del sistema.

