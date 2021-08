Sistema giudiziario, RF: “Gravi anomalie passate inosservate”

Repubblica Futura, in una nota, torna a guardare al sistema giudiziario per evidenziare quelle che definisce “anomalie gravi, passate inosservate”. Richiama l'illegalità di "indagini segrete - scrive - che si protraggono oltre i limiti di legge e che non rispettano gli obblighi di comunicazione agli indagati”. Guarda alla sovrapposizione di ruoli politici a quelli attinenti al sistema giudiziario, come fatto che “crea conflitto d’interesse - osserva RF - oltre a non promuovere la credibilità del sistema giudiziario, né delle altre istituzioni”. Sistema giudiziario danneggiato nella sua credibilità e funzionamento per Repubblica Futura quando - scrive - “persone imputati utilizzano la Commissione di Giustizia per delegittimare magistrati senza ricorrere alle procedure di ricusazione”. Infine, per Rf “la denuncia, avvenuta nell’aula consiliare, del fatto che un magistrato abbia presieduto alla formazione dell’attuale governo, pone un gravissimo interrogativo sull’effettiva autonomia e separazione dei poteri”.