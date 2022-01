Situazione Covid e San Marino Rtv all'attenzione del Congresso di Stato. Concessa la residenza atipica all'ex ciclista Ivan Basso

Consueta riunione del lunedì per il Congresso di Stato: focus sulla situazione Covid in Repubblica. Ampio il confronto sull'andamento pandemico, vaccinazioni, misure di contenimento del contagio attualmente in vigore. Tra i temi all'attenzione del Governo anche il progetto del polo museale; infine, l'audizione del Direttore della San Marino Rtv, Ludovico Di Meo accompagnato dal Presidente del Cda, Pietro Giacomini. Domani, il punto più approfondito sugli argomenti trattati nella conferenza stampa convocata alle 13.00.

Intanto, con delibera dello scorso 3 gennaio, è stata concessa la residenza atipica - soggetta a regime fiscale agevolato - ad Ivan Basso, uno dei più importanti ciclisti italiani degli ultimi 20 anni, vincitore di due Giri d'Italia e più volte protagonista del Tour de France.