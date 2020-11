Situazione terapia intensiva, Rf: "Da Ciavatta dichiarazioni improbabili e sciagurate"

Situazione terapia intensiva, Rf: "Da Ciavatta dichiarazioni improbabili e sciagurate".

Sulla gestione dell'emergenza, Repubblica Futura attacca il Governo. Rf critica le dichiarazioni del Segretario di Stato alla Sanità ieri al Tg San Marino in cui Ciavatta ha parlato dell'eventualità futura di dover scegliere chi curare e chi no nell'ipotesi, estrema, di un 'collasso' delle terapie intensive. Parole "improbabili e sciagurate" e di "una gravità inaudita", per il partito che rivolge una serie di domande all'esecutivo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Si chiede, in primis, perché San Marino sia "probabilmente l'unico Paese al mondo" che ha più ricoverati in rianimazione che nei reparti ordinari e perché durante l'estate non sia stato fatto "nulla" per rinforzare l'ospedale. Sulla scuola, Rf contesta i dati di Ciavatta sui 24 positivi tra gli studenti parlando, invece, di 4 o 5 casi. Il numero fornito, per il partito, si riferisce al periodo da inizio scuola a oggi. Critiche anche su aiuti alle attività "posticipati" e su consulenze e spese.

Leggi il comunicato integrale

I più letti della settimana: