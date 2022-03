Situazione Ucraina in Congresso di Stato: sanzioni e accoglienza al centro dei lavori

Conferenza stampa settimanale del Congresso di Stato che si apre con gli auguri a tutte le donne da parte dei Segretari Gatti e Ugolini. Entrambi i Segretari hanno sottolineato che i lavori del governo in questi giorni si sono concentrati sulla situazione ucraina. In ottemperanza con l'odg approvato dal Consiglio l'attenzione è stata posta da un lato sulle sanzioni dall'altro sull'approccio all'accoglienza. Il Decreto Legge del 4 marzo getta le basi giuridiche per la normativa di riferimento.

Per quel che riguarda le sanzioni San Marino ha seguito le direttive dell'Unione Europee, diverse da quelle del Consiglio di Sicurezza dell'Onu che sono indirizzate verso il singolo stato: nel caso della Russia vengono sanzionati soggetti giuridici specifici inserite in liste redatte dell'Ue che possono variare nel tempo. Le sanzioni contengono anche tutele per un successivo scongelamento dei beni o apposite deroghe.

Sul profilo dell'accoglienza è stato predisposto un permesso di soggiorno temporaneo di tre mesi, rinnovabile per altri tre. Sono più di 50 i minori che sono arrivati sul Titano. Ora è partito il coordinamento con le associazioni per garantire un contesto abitativo e metterli nelle condizioni di vedere soddisfatte necessità primarie come l'assistenza sanitaria e scolastica. San Marino non è potuto rimanere impassibile di fronte a questo atto di guerra – dice Gatti - non ha potuto evitare di mettere misure sanzionatorie. Non potevamo evitare che San Marino si responsabilizzasse con atti formali alle sanzioni internazionali.

Ugolini torna sulle polemiche sollevate dalla sentenza del processo del Conto Mazzini. Il secondo grado ha riformato il giudizio del primo, ma la politica non entra nel merito perché sono questioni di carattere processuale – continua Ugolini che sottolinea anche come non sia possibile gettare fango su persone che per ricoprire quei ruoli hanno curricula importanti e qualificati. Vanno rispettati i diritti degli imputati e la sentenza – conclude Ugolini – e le confische per 10 milioni di euro sono confermate e disposte.

Dal Segretario alla giustizia l'annuncio che arriverà un codice di condotta per i parlamentari e confermata Marta Cartabia, il Ministro di Grazia a Giustizia, come oratrice ufficiale per il 1° aprile.