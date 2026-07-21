Social e minori: anche San Marino riflette sui rischi

Approvato all’unanimità in Consiglio Grande e Generale l’ordine del giorno della maggioranza per avviare in Repubblica un percorso di approfondimento sull’uso dei social network da parte dei minori. L’obiettivo è fornire all’Aula tutti gli elementi utili per valutare eventuali interventi. Regno Unito, Australia e Francia hanno già introdotto, o stanno valutando, limiti per gli under 15 o under 16.

Il Segretario all’Istruzione Teodoro Lonfernini si è detto personalmente favorevole anche all’ipotesi di un “coprifuoco digitale”, ipotizzato dalla Presidente della Commissione Ue Von Der Leyen. Condivisione trasversale tra le forze politiche sulla necessità di affrontare un fenomeno che preoccupa famiglie e società.

Nel pomeriggio consiliare, quasi interamente dedicato al voto degli ordini del giorno, il confronto più acceso si è registrato sul quello di Domani Motus Liberi, poi respinto, che proponeva di affiancare al percorso di integrazione europea un Piano Strategico di Sviluppo della Repubblica. “Una narrazione demagogica e inaccettabile” per il Segretario di Stato Luca Beccari, sostenere che chi negli anni ha lavorato per l'accordo l'abbia fatto alla cieca, senza alcuna verifica scientifica. “Voi stessi in maggioranza avete detto, pochi giorni fa – ha fatto notare Fabio Righi, di Dml – che serve un agenda di sviluppo, collegata all'Accordo”.

Sempre in ambito di politica estera, via libera all’ordine del giorno – inizialmente proposto da Libera e poi condiviso dalla maggioranza, Rete e le consigliere indipendenti – che impegna il Segretario agli Esteri a promuovere nelle sedi diplomatiche la cessazione dell’embargo verso Cuba, posizione storicamente sostenuta da San Marino. Repubblica Futura si è astenuta, pur condannando l’embargo, per la mancata citazione delle responsabilità del regime cubano in tema di diritti e libertà.

Respinto l’ordine del giorno di Domani Motus Liberi sull’emergenza casa, che chiedeva un piano per aumentare l’offerta abitativa, rivedere i criteri per i benefici sulla prima casa e introdurre misure contro la speculazione. Il Segretario al Territorio Matteo Ciacci ha rivendicato i primi risultati delle misure già adottate – tra cui la riduzione delle residenze atipiche pensionati, l’aumento dei mutui e le ristrutturazioni – pur riconoscendo la necessità di rafforzare gli interventi sugli affitti.

Bocciati inoltre gli odg di Repubblica Futura sulla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: sia quello per limitare ai cittadini o residenti la partecipazione al bando per il giudice sammarinese, sia un secondo ordine del giorno che chiedeva di revocare l’incarico di agente del Governo presso la Cedu all’avvocato Luciano Calamaro, proponendo di affidarlo, come da prassi, all’Avvocatura dello Stato.

In comma decreti, ratificato quello sulle misure introdotte a San Marino, per calmierare il prezzo dei carburanti con il taglio delle accise, così come in Italia, e la scontistica speciale Smac, fino al 31 luglio. Dal primo agosto, dunque, i prezzi di benzina e diesel aumenteranno. San Marino – come ha precisato Gatti – non può scostarsi troppo, dall'Italia. Non escluso, tuttavia, un intervento mirato, per i residenti, sulla scontistica Smac, qualora i prezzi salissero ulteriormente, spinti dalla tensioni nello Stretto di Hormuz.







