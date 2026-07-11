Social e minori, la ricetta dei giovani del PSD: "Niente slogan, più educazione digitale"

Meno divieti, più consapevolezza. Sul rapporto tra minori e social network sembra emergere un terreno comune tra le nuove generazioni dei partiti sammarinesi: dopo i giovani della DC, anche il movimento giovanile del Psd rilancia il tema dell'educazione digitale. La risposta – scrive - non è solo nei divieti, ma soprattutto nella formazione, che coinvolga ragazzi, famiglie e scuola. Per GEN SM, i social vengono descritti come uno spazio ormai centrale nella vita delle nuove generazioni, ma ancora poco compreso nei suoi meccanismi.

"Familiarità non significa consapevolezza", sottolineano i giovani socialisti e democratici, ricordando che molti ragazzi utilizzano quotidianamente piattaforme di cui ignorano il funzionamento, dagli algoritmi che selezionano i contenuti fino alle logiche che catturano l'attenzione. Da qui la richiesta di un cambio di prospettiva. Non basta chiedere ai genitori di controllare di più – sostengono - ma occorre aiutarli a comprendere un mondo digitale che evolve rapidamente, mentre la scuola dovrebbe introdurre un percorso strutturato di educazione digitale, sostenuto da docenti adeguatamente formati.

Dunque, un approccio diverso: non più un dibattito ridotto allo scontro tra libertà e divieti, ma un investimento concreto nella formazione. I giovani del PSD accolgono positivamente anche l'Ordine del Giorno presentato dal partito in Consiglio Grande e Generale, che punta a raccogliere dati e coinvolgere scuola, ISS, esperti e rappresentanze giovanili prima di adottare eventuali misure. Un metodo che, sostengono, privilegia la conoscenza rispetto agli slogan. L'obiettivo finale è chiaro: trasformare i giovani da semplici utenti a cittadini digitali consapevoli. Perché, conclude GEN SM, nessun divieto potrà mai sostituire la capacità di comprendere opportunità, limiti e rischi della tecnologia.

Una sfida culturale che, secondo i giovani socialisti e democratici, deve partire oggi, prima che siano gli algoritmi a decidere al posto delle persone.









