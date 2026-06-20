Social e minori, PSD: “Al via approfondimento per tutelare le nuove generazioni"

Alla base ci sono le crescenti preoccupazioni per gli effetti che un utilizzo precoce o eccessivo degli strumenti digitali possa avere sul benessere psicologico, relazionale ed educativo dei giovani e, in parallelo, le misure che gli Stati, la stessa UE attraverso il Digital Service Act, stanno adottando per conoscere e regolamentare, rafforzando la tutela dei minori. “Chiaramente – dice il capogruppo del Psd, Matteo Rossi - è un tema che tutto il mondo e tutta Europa sta affrontando e San Marino, come tutti i Paesi, si sta interrogando. Abbiamo molti genitori, molte persone che ci stanno portando il problema; c'è addirittura un'Istanza d'Arengo che verrà discussa in questo Consiglio”. L’Ordine del Giorno non introduce né divieti, nè soluzioni preconfezionate, - dice il Psd - ma prevede la raccolta di dati scientifici, esperienze internazionali e informazioni sulla realtà sammarinese, coinvolgendo in rete più realtà non solo istituzionali.

“Non si intende demonizzare la tecnologia e i social network – prosegue Rossi - però è giusto metterci un focus. Quindi, come PSD, abbiamo proposto quest'ordine del giorno che ha sostenuto tutta la maggioranza, che impegna il Governo a presentare una relazione frutto di ricerche scientifiche, coinvolgendo l'ISS, coinvolgendo il mondo socio-educativo e anche la Commissione Politiche Giovanili, che ha un ruolo fondamentale per giovani". Gli esiti dell'approfondimento saranno riportati in Consiglio Grande e Generale per sviluppare un dibattito informato e individuare eventuali strumenti di protezione dei giovani, con l’obiettivo di coniugare sicurezza e opportunità offerte dall’innovazione tecnologica.

Nel video, l'intervista a Matteo Rossi, capogruppo del Partito dei Socialisti e dei Democratici









