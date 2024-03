"OBIETTIVI AL CENTRO" Società civile protagonista della Conferenza programmatica di Repubblica Futura Sabato 9 Marzo alla sala Montelupo di Domagnano. Ospiti gli onorevoli Rosato (Azione) e Marattin (Italia Viva)

Repubblica Futura si rivolge, soprattutto, alla società civile con la conferenza programmatica di sabato prossimo alla sala Montelupo di Domagnano, in un'ottica di democrazia partecipativa. "Abbiamo deciso - dichiara Sara Conti, in conferenza stampa con Mara Valentini e Nicola Selva - di dare largo spazio a cittadini, associazioni di volontariato, comitati civici, anziché lasciar parlare, come si fa solitamente, i politici. E quindi vorremmo sentire l'opinione su certi temi e quale può essere lo spunto di riflessione da un punto di vista diverso, che è quello della gente".

In programma anche un focus sull'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, in una tavola rotonda a cui prenderanno parte i quattro Segretari di Stato agli Affari Esteri che hanno avuto parte attiva nei negoziati. Sullo sfondo la proposta politica di RF con gli otto punti della campagna social partita a novembre su macrotemi come la riduzione del debito pubblico, il rilancio del turismo, l'autonomia energetica, la sanità, lo stato sociale, le riforme istituzionali, inclusa l'introduzione della figura di un premier a capo del Governo. Ospiti della conferenza programmatica di RF, gli onorevoli Ettore Rosato – vice segretario di Azione – e, collegato da remoto, Luigi Marattin di Italia Viva.

