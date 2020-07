Soddisfazione di Noi per la Repubblica dopo l'approvazione della legge sull'arte di strada

Noi per la Repubblica esprime soddisfazione per l’accoglimento in Aula del progetto di legge sull’arte di strada. “Un ringraziamento particolare – si legge in una nota - ai Gruppi di maggioranza per la valida e ampia collaborazione offerta e tutti i gruppi consiliari per aver acconsentito alla procedura d’urgenza”. L’iniziativa di legge – afferma NpR – è stata voluta fortemente dalla Segreteria alla Cultura ed è stata oggetto di un confronto consiliare civile e costruttivo, conclusosi con un’approvazione ad ampia maggioranza. “Unica nota negativa – commenta NpR - l’astensione del Gruppo consiliare di Libera, che nonostante la fattiva partecipazione al dibattito, ha valutato - per ragioni di bandiera - di non accompagnare fino in fondo il progetto”. La legge sull’arte di strada è la prima di questa legislatura a completare l’iter di approvazione consiliare. NpR si augura che questo primo risultato possa servire da stimolo per una sempre maggior produttività del Consiglio Grande e Generale e centralità nella sua funzione principale cioè quella di iniziativa legislativa. “Ora – conclude la nota di NpR - la Segreteria alla Cultura si adopererà per sfruttare al meglio questi nuovi strumenti normativi e per rendere l’arte di strada una delle risorse culturali, turistiche ed economiche del nostro Paese”.