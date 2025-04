Solidarietà all'agente Ceccoli, contrasti sulle nomine

Il Consiglio ha espresso unanime solidarietà all’agente Mattia Ceccoli, gravemente ferito in servizio, e al Corpo della Polizia Civile e in comma comunicazioni si sono succeduti riferimenti di quasi tutti i membri di Governo. Il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci ha auspicato un’accelerazione dei lavori della Commissione per le riforme istituzionali, ritenendola una priorità per il futuro del Paese. Il Segretario di Stato all'Industria Rossano Fabbri ha annunciato un mandato all’Avvocatura dello Stato per valutare la costituzione di parte civile nelle truffe che hanno coinvolto il nome di San Marino nel settore auto. Alessandro Bevitori, Segretario di Stato al Lavoro, ha spiegato che l’aumento delle bollette del gas è legato al rincaro della materia prima e allo scarso soleggiamento. Domani Motus Liberi e Rete hanno però segnalato bollette da 1.500 euro, insostenibili per le famiglie, chiedendo interventi tempestivi al Governo. Repubblica Futura ha messo in luce inoltre l’erosione del potere d’acquisto. Sul fronte turistico, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha parlato di buoni dati registrati a inizio anno, nonostante le tensioni internazionali, e del successo del padiglione sammarinese all’Expo in Giappone. Diversi gli interventi sulla possibile acquisizione della maggioranza di Banca di San Marino da parte di un gruppo bulgaro. Il Segretario alle Finanze Marco Gatti ha assicurato che Banca Centrale effettuerà le opportune verifiche ma al momento non esistono richieste ufficiali. Gatti ha poi riferito della visita, la scorsa settimana, del Fondo Monetario Internazionale, che ha confermato la buona tenuta dell’economia, e ha affermato che la cartolarizzazione sta superando le aspettative, mentre ci si prepara al roll-over dell’eurobond nel 2026. Da Rf evidenziate criticità sulle nomine del Governo e in particolare del Psd con il caso del presidente del collegio sindacale di Banca Centrale, autore di discutibili post su facebook. Se è vero che non ha accettato quell'incarico, perché – chiede Rf – non si procede con la sua sostituzione? Tra i temi più dibattuti anche la rimozione dell’obbligo di rinuncia alla cittadinanza d’origine per ottenere quella sammarinese, prevista da un progetto di legge: il Psd si è detto convintamente favorevole. Il Segretario agli Esteri Luca Beccari ha aggiornato l'aula sull’avanzamento dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, evidenziando i progressi nei rapporti con Bruxelles e anticipando che presto si discuterà l’addendum tecnico. Da parte del Segretario agli Interni Andrea Belluzzi soddisfazione per l’inserimento del manoscritto Vita Sancti Marini et Leonis nel patrimonio Unesco “Memoria del Mondo” con l'idea della realizzazione di un documentario. Esaurito il comma comunicazioni il Consiglio ha votato alcune nomine. Passo falso della maggioranza sulla nomina di un membro del consiglio giudiziario. Serviva la maggioranza qualificata ma per l'avvocato Manuel Micheloni, designato da Libera, non è stato raggiunto il quorum. Francesco Bongarrà intanto è stato confermato Presidente dell'Autorità Garante per l'Informazione, mentre Silvia Rossi è stata nominata membro dell'organismo. Prorogato per due mesi l'incarico a Claudio Muccioli, quale Dirigente dell'Authority Sanitaria. Nominato anche il Cda dell'Istituto per l'innovazione della Repubblica. I membri sono Gian Angelo Geminiani, presidente, Tommy Fantini, Filippo Bacciocchi, Emanuele Cangini e Samuele Guiducci. Avviato l'esame del pdl sulla ragionevole durata del processo.