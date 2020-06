Solide relazioni bilaterali e costante collaborazione nei mesi dell'emergenza: il Segretario Beccari incontra l'Ambasciatore Cerboni

le voci dei protagonisti

Un insolito 2 giugno a Palazzo Begni per celebrare la Festa della Repubblica Italiana, ma che testimonia il profondo legame identitario tra le due realtà, rafforzato dal mutuo sostegno e dalla capacità di lavorare insieme nei mesi dell'emergenza. E' dunque un “messaggio di fraterna vicinanza” quello che l'Ambasciatore Guido Cerboni ha inteso indirizzare non solo alla collettività italiana residente in territorio ma anche alle Autorità e ai cittadini sammarinesi, che guardano all’Italia con sentimenti di amicizia.

Dal Segretario di Stato per Affari Esteri Luca Beccari un personale ringraziamento all'Ambasciatore il cui supporto nella durissima contingenza non è mai mancato.

“In un momento così tragico – rimarca nell'occasione anche il Vice Presidente Comites, Alessandro Amadei - gli italiani sono chiamati a rafforzare il proprio senso di responsabilità riscoprendo i valori fondanti della Repubblica, che superano la dimensione nazionale”. Dal Presidente Diego Renzi l'invito a non sentirsi italiani solo il 2 giugno ma tutto l'anno attraverso l'impegno alla solidarietà. “E il Comites – sostiene – è un'importante opportunità per dare il proprio sostegno fattivo ai concittadini”.

Musica, silenzio, parola e ascolto: i quattro momenti che hanno scandito le celebrazioni mattutine a Rimini, di fronte alla Prefettura, alla presenza di poche autorità. Protagonista indiscussa la grande Bandiera Tricolore sventolante dal balcone centrale in segno di festa e unità nazionale, unità che nel post Covid deve tendere “all'obiettivo del definitivo superamento dell'emergenza – si è detto – e di una duratura ripresa”.

Nel video le interviste a Guido Cerboni, Ambasciatore d'Italia a San Marino e Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari Esteri.