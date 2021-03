Soluzioni di RF per "raddrizzare storture". "Inaccettabile il blocco della medicina di base" Renzi, "Ciavatta si assuma le sue responsabilità". Zafferani, " Non sia la pandemia la scusa per far ricadere tutto sui cittadini". Conti illustra emendamenti per "alleggerire la pressione sull'ospedale e rendere più efficienti le vaccinazioni"

“Come siamo finiti in questa situazione?”, se lo chiede Repubblica Futura, preoccupata per la tenuta dell'ospedale. Nicola Renzi attacca il Governo: “Non c'è una guida, non sappiamo neppure se abbiamo le dosi per vaccinarci tutti”. È un esecutivo che “va avanti di slogan” e con posizioni “talmente divise da non consentire l'adozione di misure efficaci con riguardo per l'economia”. “Ciavatta – tuona - deve assumersi le sue responsabilità. Dica in Congresso cosa serve e se gli altri gli rispondono di no, metta sul tavolo le sue dimissioni”. Nel mirino anche il metodo: Il governo – accusa il capogruppo - emana decreti dopo l'Ufficio di Presidenza, per farli rimanere in vigore almeno un mese prima che il Consiglio possa dire la sua.

E a proposito di “storture da raddrizzare”, RF proporrà emendamenti per l'abrogazione dell'articolo “pericoloso” dei controlli nelle case; a sostegno di chi ha figli nelle classi in quarantena, affinché almeno uno dei genitori possa usufruire dell'indennità di malattia, “non tutti – spiega Andrea Zafferani - possono permettersi due settimane con permessi retribuiti al 20%”. Soprattutto, giudica “inaccettabile” il blocco della medicina di base, servizio essenziale che non può essere sacrificato. “Non sia la pandemia – dice - una scusa per fare ricadere tutto sui cittadini”.

Per alleggerire la pressione sull'ospedale e rendere più efficienti le vaccinazioni, RF propone di reclutare medici in pensione, odontoiatri e veterinari, personale idoneo – dice Sara Conti – per la somministrazione dei vaccini. Per superare, invece, le criticità delle prenotazioni, suggerisce un applicativo informatico che incroci i dati al momento dell'inserimento del codice iss, evitando così che alcuni cittadini si prenotino più volte. RF tornerà a chiedere di non vietare ai minori di 14 anni l'attività sportiva, “Non può essere l'età la discriminante”, dice Zafferani.

Katia Savoretti si augura infine che tutte le forze politiche sottoscrivano l'ordine del giorno sul “long covid”, riconoscendo l'esistenza di una patologia che ha colpito diversi sammarinesi, alle prese con sintomi invalidanti.

